Stefania di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Giuliana

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi, al centro dello studio, Stefania, una nuova dama che ha qualcosa da dire su Giuliana, che dopo la frequentazione con Biagio sta conoscendo Massimo. Ma cosa è successo? E chi è Stefania?

Chi è Stefania di Uomini e Donne

Non abbiamo molte informazioni su Stefania. E’ una dama del parterre femminile che è arrivata da poco nel programma, non sappiamo se stia frequentando o meno un uomo: sicuramente, come tutti, è alla ricerca dell’amore. Riuscirà a trovare la persona giusta? E’ una bellissima donna, dall’accento sembra romana e sappiamo che ha un figlio, che ha cresciuto da sola, con le sue forze.

Cosa è successo con Giuliana

Stefania ha avuto una discussione accesa con Giuliana perché ha raccontato di aver ascoltato una conversazione ‘ambigua’. Giuliana, che qualche settimana fa ha deciso di interrompere la frequentazione con Biagio, avrebbe raccontato a sua madre di amare questa visibilità, di aver conosciuto il cavaliere napoletano solo per avere i riflettori puntati. Lei ha negato, Stefania ha insistito: dove sarà la verità?