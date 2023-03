Stefania Rocca, chi è il marito Carlo Capasa: età, lavoro, figli, foto e Instagram

La nota attrice italiana Stefania Rocca compirà quest’anno 52 anni. La sua è una lunga carriera cinematografica (il suo ultimo film del 2023 si intitola La primavera della mia vita) che l’ha vista esordire intorno alla metà degli anni ’90. Dopodiché negli anni ha partecipato a numerosi programmi e serie televisive nonché in alcuni cortometraggi e recentemente anche a teatro. Insomma, una vita professionale senza dubbio importante fatta anche di riconoscimenti di prestigio tra cui il Globo d’Oro ricevuto nel 2001 e le diverse candidature al David di Donatello. Ma che dire invece della sua sfera sentimentale? L’attrice infatti è sposata con Carlo Capasa: conosciamolo più da vicino!

Cosa sappiamo su Carlo Capasa il marito dell’attrice Stefania Rocca, vita privata e figli

Difficile riassumere in poche righe tutti i film in cui ha recitato Stefania Rocca. Da Poliziotti, passando per Palermo Milano solo andata, Nirvana, Hotel, L’amore è eterno finché dura, e poi Commediasexy o Un matrimonio da favola (ma anche Scusate se esisto con Paola Cortellesi), l’attrice, sorella della modella e DJ Silvia Rocca, ha raggiunto il successo arrivando a lavorare con grandi attori e registi del cinema. Nella vita privata invece il suo nome è legato dal 2005 a quello dell’imprenditore Carlo Capasa. Lui è il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana gruppo dove era entrato nel 2010 in qualità di consigliere. Nato a Lecce, in Puglia, dopo gli studi si è trasferito a Milano. Carlo Capasa ha sviluppato una carriera ricca di successi coprendo vari ruoli chiave in numerose aziende del settore. Fino a marzo 2016, quando la compagnia è stata venduta a un Gruppo giapponese, Carlo Capasa ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Costume National, la Maison che ha fondato con il fratello Ennio nel 1986. La coppia ha due figli: il primo si chiama Leone Ariele, nato nel 2007, mentre il secondo Zeno, nato nel 2009.