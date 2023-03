Stefania Rocca, chi è la sorella Silvia: età, carriera, foto, oggi

Stefania Rocca è un’attrice italiana dalla lunga carriera cinematografica. Negli anni, sin dagli esordi intorno alla metà degli anni ’90, l’abbiamo vista al fianco di tantissimi attori e registi famosi. Nella vita privata invece il suo nome è legato a quello dell’imprenditore del mondo della moda Carlo Capasa con il quale ha avuto due figli. Ma l’attrice ha anche una sorella che si chiama Silvia Rocca: lo sapevate? Ecco cosa sappiamo su di lei.

Modella e DJ, chi è Silvia la sorella dell’attrice Stefania Rocca

Entrambe le sorelle Rocca hanno scelto il mondo dello spettacolo per la loro vita professionale. Ma se Stefania come detto si è dedicata al cinema, Silvia ha fatto successo come modella e disc jockey. E’ nata nel 1968: oggi ha 55 anni (già compiuti) e delle due è la sorella maggiore. La sua carriera artistica è iniziata all’età di 14 anni, quando ha partecipato al concorso The Look of the Year e, come unica italiana, è arrivata terza. Come modella ha sfilato per nomi importanti della moda nazionale e internazionale quali Giorgio Armani, Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Genny, Krizia e Rocco Barocco lavorando nelle città simbolo di questo settore come Parigi e Milano.

Silvia Rocca oltre la moda: la televisione e i reality

La modella è nota al pubblico italiano per aver condotto nel 2003 lo spazio naked words della trasmissione giornalistica Spicy Tg sul canale Antennatre, dove intervistava nuda alcuni personaggi noti della tv italiana. Da qui ha avuto un’ondata di successi che l’ha portata anche a partecipare al reality show La fattoria, oltre a presenziare per un certo periodo in molti “salotti” italiani. Ha condotto, inoltre, il programma su Italia 1 Sfide senza frontiere, un reality game, e dal febbraio 2006 ha partecipato alla versione teatrale della serie Sex and the City di Luca Biglione. Nel 2006 ha partecipato al programma televisivo Distraction condotto da Teo Mammucari. Assieme a Walter Zenga, ha presentato la trasmissione calcistica Forza Italia sul canale Odeon TV. Per l’anno 2009 ha realizzato un calendario sexy in cui era fotografata da Paolo Ranzani. Dal 2016 collabora inoltre con Radio Italiana 531.

Naked Dj e insegnante di spinnig, le altre passioni di Silvia Rocca

Sull’onda del suo successo, la Rocca si è trovata un posto come naked DJ, effettuando uno striptease mentre remixa i brani musicali riuscendo nel 2008 ad incidere anche un album dal titolo “Harmonica”. Nella sua vita è stata anche insegnante di spinning e danza moderna. A Fiuggi il 16 settembre 2000 la Rocca fu premiata come miglior autrice emergente nella categoria dei romanzi gialli erotici.

Instagram, foto Silvia Rocca

Su Instagram l’ex modella possiede un profilo ufficiale che potete trovare qui. Ad oggi conta circa 1.000 followers.