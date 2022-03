Stella di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Biagio: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio Biagio, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, che dopo il ‘no’ di Giuliana ha deciso di rimettersi in gioco e di conoscere Stella.

Chi è Stella di Uomini e Donne

Stella è una nuova dama del parterre femminile, ha 62 anni, è più grande di Biagio e vive ad Abano Terme. Di lei sappiamo che nella vita lavora come barman, è stata sposata e ha un figlio di 33 anni. Ma non solo. E’ anche nonna di due nipoti e vive da sola, in compagnia di un gattino.

Il bacio e la polemica in studio

Tra Biagio e Stella c’è stato un bacio, l’attrazione fisica non manca. Eppure, l’idillio è stato spezzato la scorsa settimana quando Biagio ha cercato l’attenzione di Cristiana, una dama che ha partecipato alla trasmissione per conoscere Stefano. Stizzita da quell’atteggiamento, Stella ha pensato bene di alzarsi e di lasciare il centro dello studio: tra i due è finita? O c’è stato un confronto dietro le quinte?