Steve McCurry ritrova la bimba fotografata 33 anni fa a piazza Navona: insieme sulla stessa panchina

Il fotografo Steve McCurry ritrova, dopo ben 33 anni, la bambina che fotografò a piazza Navona. L’artista è riuscita a trovare la ragazza, ormai adulta, con cui insieme si è fatto immortalare in fotografia sulla stessa panchina dove, all’inizio degli Anni ’90, riprese la giovane a Roma. Un momento di grande emozione per il fotografo di fama internazionale, che ha commentato: “Il destino fa regali meravigliosi”.

Roma fa una gradita sorpresa a Steve McCurry

Come detto, Roma fa una bellissima sorpresa al noto fotografo statunitense. Dopo aver ritrovato la giovane che riprese in età infantile su una panchina di piazza Navona, l’artista ha pubblicato lo scatto sul proprio profilo Instagram. A essere sinceri, ha fatto un montaggio, mettendo vicine la foto di oggi e quella scattata all’inizio degli Anni ’90. Un momento emozionante, sia per l’artista che la giovane donna.

McCurry ritrova i bambini che fotografò in passato

Non è la prima volta che, piacevolmente, Steve McCurry ritrova in età adulta quei volti che immortalò in età bambinesca. Prima del caso di piazza Navona, infatti, toccò Sharbat Gula. La ragazza afghana fu la famosa “giovane dagli occhi verdi” che compare nello scatto “Afghan Girl”, con la fotografia che spopola, tra giornali e pubblicità, in tutto il mondo dalla metà degli Anni ’80.

Il post Instagram di Steve McCurry: “Ho rivisto Mara a Roma”

Con un breve post Instagram, Steve McCurry ha descritto il piacevole incontro con quella che fu la baby modella nei primi Anni ’90: “Ho fotografato Mara Marcetelli in Piazza Navona nel 1990, e l’ho incontrata di nuovo alla stessa panchina qualche settimana fa. @killerqueen719 #Rome, 2023″.

Un incontro immortalato, come plausibile, con uno scatto fotografico. Dopo la piccola Mara con cappottino e calze rosse, oggi troviamo una ragazza mezza tatuata e molto punk nello stile di vestiario. Differenza di stile, ma dove ugualmente la donna si concede allo scatto con il fotografo.