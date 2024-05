Stop a Uomini e Donne: cosa succede

In occasione della festa dei lavoratori, oggi mercoledì 1 maggio 2024 l’amato dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi non andrà in onda e di conseguenza ci sarà qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque. Scopriamo insieme tutte le novità che ci saranno in questa giornata.

I cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque

Gli amanti della famosa trasmissione Uomini e Donne, ideata e condotta da Maria De Filippi, oggi dovranno prendersi una pausa dalle appassionanti vicende dei cavalieri del parterre maschile e femminile del trono over, ma anche del trono classico. Su Canale Cinque quindi, alle ore 14,45 non ci sarà nessun appuntamento con il dating show. A partire dalle ore 14,10 però verranno trasmesse due puntate della famosa serie tv spagnola La Promessa. Alle ore 16,50 verrà mandato in onda un film di Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah. Alle ore 18,45 ci sarà come sempre il game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti. Infine alle ore 19,55 andrà in onda il solito TG della sera.

La Promessa prende il posto di Uomini e Donne

In occasione di questa giornata di festa verranno trasmesse due puntate dell’amatissima serie tv spagnola La Promessa. La serie è ambientata nel 1913 nella città di Cordoba. Mentre la città era animata da numerosi conflitti, c’è un luogo in cui almeno in apparenza, sembra regnare la pace: si tratta del Palazzo ‘La Promesa’, di proprietà dei Marchesi di Lujan. Una giovane ragazza di nome Jana si fa assumere come cameriera per cercare di scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. Tutto diventa più complicato però, quando Jana si innamora di Manuel, uno dei figli dei Marchesi del palazzo.

Quando riandrà in onda Uomini e Donne

Il noto dating show Uomini e Donne riprenderà regolarmente la trasmissione su Canale Cinque giovedì 2 maggio, sempre alle ore 14,45. Ovviamente, come sempre saranno presenti in studio i famosi opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, pronti a commentare i fatti più salienti delle dame e dei cavalieri del parterre che si verificheranno al centro studio nel corso della puntata.