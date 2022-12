Stradamà, online il videoclip di Puritano e The Eve: alla regia Nino Villani

, regista di Ostia , ci racconta come è nato il videoclipe il suo percorso artistico e lavorativo. “Una versione del cinema in cui la musica è protagonista più che mai. Il ritmo scandisce le immagini, le immagini si fondono con la musica. Una magia, come tutte le espressioni del cinema d’altronde. Mi piace sfidarmi in progetti nuovi, originali, fuori dagli schemi. Un tempo i videoclip erano dei piccoli capolavori, pensiamo a quelli di artisti come Michael Jakson o Madonna. Oggi i grandi continuano a farlo, come i Coldplay ad esempio. Io cerco di riportare in auge, tra gli emergenti, l’importanza delle immagini a sostegno della musica, creando dei racconti che arricchiscano il senso dei pezzi e della musica. Fino ai 20 anni ho avuto un gruppo musicale, cantavo e suonavo la chitarra, la musica insomma ha sempre fatto parte della mia vita. Anche nei corti che ho realizzato e sto realizzando la colonna sonora e il sound design sono importanti quanto le immagini, la recitazione e le inquadrature. ‘Stradamà’ è un esempio perfetto per spiegare questa mia filosofia.