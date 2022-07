Stranger Things 5: quando esce la quinta e ultima stagione

Stranger Things è davvero una delle serie tv più amate del momento. Pensata nei minimi particolari, da tempo, è entrata nelle vite di tantissimi lasciando emozioni indescrivibili. Emozionante, ansiosa, sempre sul pezzo, i personaggi non finiscono di crescere e così anche i loro fan. Alcuni pensavamo che sarebbe finita con la quarta stagione, invece no!

Stranger Things la nuova stagione

Sono uscite le ultime due puntate della quarta stagione. E per chi non l’avesse ancora vista.. correte a vederla. Una storia che non smette di finire e, soprattutto, di annoiare. Infatti a volte è proprio questo il problema delle serie che si allungano nel tempo. Il problema di risultare ‘noiose’ o ‘forzate’, ma non è questo il caso. Tantissimi hanno chiesto la prossima stagione e, finalmente, è arrivata la conferma.

Quando uscirà Stranger Thing 5

I fratelli Duffer hanno già iniziato a scrivere la prossima stagione, quella che dovrebbe essere l’ultima di questa bellissima storia. La data ufficiale ancora non è chiara ma dato il lavoro già avvisato è molto probabilmente che non arriverà tra tantissimo tempo. Probabilmente uscirà la prossima estate o (al massimo) nel 2024.