Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez dopo il video di Leone: ‘Non facciamo pubblicità con i nostri figli’

Fedez “attapirato” da Striscia la Notizia. Il programma satirico di Canale 5 bussa in casa dei Ferragnez per l’episodio che li ha visti protagonisti con il figlio Leone riaccendendo la polemica (in questo caso un po’ fuori luogo ed eccessiva a nostro avviso) circa l’esposizione social dei minori. Per la vicenda il noto inviato della trasmissione Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro al rapper.

Il servizio di Striscia la Notizia con la consegna del tapiro a Fedez

Nel video lo ricordiamo, prima postato, poi subito rimosso e rimesso online senza audio da Chiara, si vede Leone – la circostanza era quella della festa di compleanno del rapper – intento a disegnare e una voce in sottofondo (quella della tata, ndr) gli chiede “di fare un sorriso”. “Solo un minuto Leo, sorridi poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Una frase che se estromessa dall’universo Ferragnez e slegata dal mondo dei social con annesse dietrologie potrebbe apparire tutto tranne che inopportuna. Ma dato che Fedez e Chiara fanno sempre e comunque notizia tanto è bastato per infiammare il dibattito tra il popolo del web.

Cosa ha detto Fedez

Il rapper, ad ogni modo, al momento della consegna della statuetta, ha spiegato:

“Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorrisone e poi riprendere a disegnare. Cosa che a me sarà capitata cento volte con mia madre”

Quindi la precisazione:

“In Italia tanti monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma semplici foto”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA