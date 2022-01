Enrico Lucci, storico volto de “Le Iene“, passa a “Striscia La Notizia”: sarà infatti il nuovo inviato del programma satirico di Canale 5 per le elezioni del Presidente della Repubblica. Lucci, con il suo modo tagliente di incalzare le “prede”, ovvero tutti coloro che sono oggetto delle sue inchieste giornalistiche, è riuscito a dare un’impronta particolare ai suoi servizi, conquistandosi rapidamente spazio all’interno del programma Le Iene, dove ha lavorato per circa vent’anni. Ma quella non è stata la sua unica esperienza: Lucci vanta, nel 2016, anche la conduzione di Nemo – Nessuno Escluso, sulla Rai. Adesso il ritorno a Mediaset, sulla rete ammiraglia del Biscione, come inviato del TG satirico targato Antonio Ricci.

Enrico Lucci a Striscia La Notizia

Enrico Lucci esordirà a Striscia la Notizi lunedì 24 gennaio: da quel giorno sarà presente davanti all’entrata del Parlamento per seguire le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. Il compito del nuovo inviato di Striscia sarà quello di raccontare in diretta, con il suo stile tagliente e incisivo, quello che succede durante queste elezioni che, già da qualche tempo, stanno facendo discutere per i candidati, primo fra tutti Silvio Berlusconi.

Chi è Enrico Lucci

Enrico Lucci è nato a Velletri, alle porte di Roma il 17 febbraio del 1964, sotto il segno dei pesci. Il suo debutto in tv sulle reti nazionali avviene nel 1993. Ha collaborato sia in programmi Rai che Mediaset, tra questi ricordiamo Scirocco, Il Giro d’Italia, Feste e Vacanze. Ha esordito con Le Iene nel 1997, con un’intervista al deputato Teodoro Buontempo. Ma ha anche scritto un libro, Tutto può ancora accadere (aspettando Tony Randine). E’ stato “l’incubo” di Luciano Gaucci quando era latitante: per tre volte – nel 2006, nel 2008 e nel 2011 – è andato a Santo Domingo per intervistarlo. Dopo 20 anni, nel 2016 ha lasciato Le Iene per passare alla Rai, dove ha condotto Nemo – Nessuno Escluso. Ha anche partecipato, dal 2019 al 2021, alla trasmissione Quelli che il calcio.