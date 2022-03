Striscia la Notizia, nuova conduttrice con Gerry Scotti: arriva Lorella Cuccarini

Cambio di conduttrice a Striscia la Notizia. Dopo il debutto con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, dietro il bancone del tg satirico più amato di sempre si sono susseguiti diversi presentatori, dallo storico Enzo Iacchetti alla new entry Silvia Toffanin. E ora per i telespettatori è in arrivo una nuova sorpresa: sì, perché al fianco di Gerry Scotti, al posto dell’imitatrice Francesca Manzini, sta per arrivare Lorella Cuccarini, ora impegnata nelle vesti di ‘prof’ nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini a Striscia la Notizia: ecco da quando

Francesca Manzini è assente a causa della positività al Covid e il 14 marzo è stata Valeria Graci, comica e conduttrice, a ‘sostituirla’ e ad affiancare Gerry Scotti. Proprio lei da stasera, mercoledì 16 marzo, lascerà il posto a Lorella Cuccarini, showgirl e attuale professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta della prima volta dietro al bancone, dove siederà fino a sabato 19 marzo.

I precedenti lavori con Antonio Ricci

Per Lorella Cuccarini si tratta di un debutto a Striscia la Notizia, ma il suo volto non è certo nuovo a Mediaset e ai programmi di Antonio Ricci. In passato, infatti, ha lavorato con lui a Odiens, a fine gli anni ’80, e a Paperissima, tra gli anni ’90 e 2000. Ora è pronta a condurre il tg satirico che da anni tiene compagnia a milioni di telespettatori. Un ritorno a casa e una nuova avventura!

Chi è Lorella Cuccarini?

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965 ed è una nota conduttrice, ballerina, attrice e conduttrice radiofonica. E’ stata scoperta da Pippo Baudo che l’ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Rai 1, poi è passata a Mediaset. Conduttrice di programmi di successo, ma non solo. Ha anche partecipato a Sanremo, ha interpretato le sigle dei programmi condotti da lei e ha lavorato molto in teatro, dove ha preso parte a diversi musical e spettacoli. Della sua vita privata, invece, sappiamo che dal 1991 è sposata con Silvio Capitta, noto produttore discografico e televisivo. Dal loro amore sono nati quattro figli: Sara (ha 26 anni e lavora nel settore immobiliare), Giovanni (classe 1996), Chiara e Giorgio (gemelli, nati nel 2000).