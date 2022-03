Studio Battaglia, anticipazioni prima puntata 15 marzo 2022: cast della fiction, trailer, trama e quante puntate sono

Debutta questa sera su Rai 1 una nuova fiction che si preannuncia essere già un successo. Stiamo parlando di ‘Studio Battaglia’, un legal dramedy che racconta la storia di tre donne, tre avvocate divorziste, e di una futura sposa. Protagoniste, infatti, una madre e tre figlie, ognuna con i propri sogni, turbamenti, paure, unite da un amore profondo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate. Anche quando tutto sembrava finito, anche quando il padre Giorgio le ha lasciate sole.

Anticipazioni Studio Battaglia: la trama

Studio Battaglia, scritto da Lisa Nur Sultan, è un adattamento della serie britannica ‘The Split’ e racconta le dinamiche familiari e le relazioni sentimentali da più punti di vista e lo fa dallo studio di un avvocato divorzista. Tra le protagoniste, Anna Battaglia, che incontriamo nel momento in cui lascia il prestigioso Studio, fondato e gestito dalla madre Marina, in cui lavora anche la sorella Nina. Anna, infatti, ha accettato un nuovo incarico nello studio Zander, dove ritrova un vecchio flirt dei tempi dell’Università, Massimo. All’epoca, aveva preferito Alberto, l’uomo che ha sposato, ma ora sembra arrivata l’ora di chiedersi se sia stata la scelta giusta, tra rimorsi e rimpianti. Oltre a questo triangolo amoroso, c’è il racconto delle tre donne, che dovranno fare i conti con il ritorno di Giorgio, il marito e il padre che le aveva abbandonate per un nuovo amore.

Trama episodi di stasera

Nei primi episodi di questa sera Anna lascia lo studio di famiglia per andare a lavorare in un altro ufficio legale. Ma qui trova ad aspettarla Giorgio, il padre che non vedeva da 25 anni. Nel frattempo, deve anche affrontare Nina, la sorella rimasta nello studio di famiglia, e deve occuparsi di Parmegiani, un imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla. La moglie vorrà essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà alla madre, Marina Battaglia. Intanto, Viola è pronta a sposarsi, sono in corso gli ultimi preparativi, mentre Anna avrà modo di riavvicinarsi al collega Massimo, che sembra interessato a Nina.

Cast e repliche

Nel cast: Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Lunetta Savino (nel ruolo di Marina Battaglia). E ancora, Massimo Ghini, Thomas Trabacchi, Giorgio Marchesi, Carla Signoris, Michele Di Mauro. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, saranno disponibili sulla piattaforma Rai Play.