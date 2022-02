Studio Battaglia: quando esce, cast e di cosa parla la nuova fiction di Rai 1

Tutto pronto per la messa in onda della nuova serie tv targata Rai Studio Battaglia. Approda sulla televisione pubblica il nuovo drama incentrato sul mondo legale tutto (o quasi) al femminile. La serie arriverà su Rai 1 a marzo: vediamo dunque tutto quello che si sa in merito fino a questo momento.

Quando va in onda Studio Legale

Partiamo dalla data della messa in onda che è stata resa ufficiale. Studio Legale va in onda su Rai 1 a partire da martedì 15 marzo 2022. Racconterà le vicende di quattro avvocate divorziste le cui storie personali si mescoleranno con la vita professionale. La serie non è originale ma si basa su un format inglese, The Split, che ha avuto molto successo.

Studio Legale serie tv cast e trama

Anna Battaglia, una delle protagoniste, interpretata da Barbora Bobulova, lascia lo studio della madre Marina (alias Lunetta Savino), stimata e intransigente avvocatessa. Anna si rivolge così a uno studio concorrente dove rincontra un vecchia amico dell’Università. La storia la porterà a scontrarsi di nuovo con la madre e la sorella, in questo caso interpretata da Miriamo Dalmazio. Chiude la trama la quarta Battaglia (Marina Occhionero), sorella minore, che ha deciso invece di non intraprendere la carriera legale. Viola lavora come tata ma in che modo la sua storia si intreccerà con quella del resto della famiglia?