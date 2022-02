Suki Waterhouse, chi è la fidanzata di Robert Pattinson: altezza, film, età, news, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Ospite di Silvia Toffanin anche l’attore inglese Robert Pattinson, che il prossimo 3 marzo debutterà al cinema con il film ‘The Batman’. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua attuale fidanzata, l’attrice e modella Suki Waterhouse.

Chi è la fidanzata di Robert Pattinson e che lavoro fa

Alice Suki Waterhouse è nata a Londra il 5 gennaio del 1992 ed è una nota modella e attrice britannica, che è rappresentata dall’agenzia NEXT Model Management. E’ diventata, in breve tempo, un volto noto nell’industria della moda e ha ottenuto copertine delle riviste più importanti come Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel, Grazia, Vanity Fair. Sfila per importanti brand come Burberry, Alexander Wang, Miu Miu, Balenciaga e ha preso parte alle campagne pubblicitarie di Swatch, Pepe Jeans, Salvatore Ferragamo. Ma non solo moda. Nel 2012 ha recitato nel cortometraggio Rachael e nel film Pusher, poi nel 2014 ha interpretato il suo primo ruolo importante, quello di Bethany Williams nel film ‘Scivimi ancora’.

Robert Pattins e Suki Waterhouse

Robert Pattinson dal 2009 al 2013 è stato legato sentimentalmente alla collega Kristen Stewart, poi nel 2014 ha iniziato a frequentare la cantante FKA Twigs. Ma è dal 2018 che è fidanzato con l’attrice e modella Suki Waterhouse e sono sempre più complici e innamorati.

Instagram

Suki Waterhouse è molto seguita su Instagram. Con l’account @sukiwaterhouse vanta oltre 2 milioni di followers.