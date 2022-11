Suor Paola, chi è la tifosa della Lazio: età, di dov’è, Quelli che il calcio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la religiosa, suor Paola, che è diventata famosa in tv grazie alle sua partecipazione alla trasmissione Quelli che il calcio. Dove non si è certo risparmiata e ha seguito, con il cuore, la sua squadra: la Lazio.

Cosa sappiamo su Suor Paola, la tifosa della Lazio

Suor Paola, all’anagrafe Paola D’Auria, ha 75 anni ed è originaria di Roccella Jonica, in Calabria. Ma vive a Roma, dove da quando aveva 20 anni fa parte della congregazione delle suore scolastiche francescane di Cristo Re. La suora ha insegnato religiose, poi è diventata preside dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù Farnesina. Ma nel suo cuore c’è sì Gesù, ma anche la Lazio.

“Di mattina insegno ai bambini, poi mi occupo di tre case famiglia. Una per donne che hanno subito violenze, un’altra di soli bambini e adolescenti, mentre l’ultima è un centro anziani durante il giorno, mentre per la sera diventa una mensa per poveri” – ha spiegato in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Suor Paola è anche una volontaria nel carcere di Regina Coeli e aiuta da sempre chi ne ha più bisogno. Senza voltarsi mai dall’altra parte.

Il successo in tv con Quelli che il calcio

Suor Paola, però, è diventata famosa in televisione grazie alla sua partecipazione a Quelli che il calcio, dove è stata ospite fissa dal 1993 al 2005. Quando ha festeggiato in diretta la vittoria della Lazio, la sua squadra del cuore. Poi, però, l’abbiamo vista anche A sua immagine. E ha collezionato un successo dopo l’altro. Oggi ritornerà da Serena Bortone per raccontarsi a cuore aperto: senza freni, come lei sa fare, entrando nel cuore di tutti.