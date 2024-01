Supercoppa ora italiana: dove vedere le partite in tv e in streaming

La nostra guida per vedere da domani tutte le partite della Supercoppa Italiana con Lazio, Fiorentina, Inter e Napoli.

Tutto è pronto per la Supercoppa Italiana, che quest’anno vedrà ben quattro squadre contendersi l’ambita coppa legata federazione italiana calcistica. Il torneo, che verrà giocato in Arabia Saudita, vedrà contendersi il trofeo dal Napoli (vincitore dello Scudetto nel 2023), l’Inter (ultima detentrice della Coppa Italia), la Fiorentina e la Lazio. Vittoria mai come oggi così imprevedibile, soprattutto per le nuove regole del torneo.

Supercoppa Italiana: dove vedere le partite

La Supercoppa Italiana verrà seguita quest’anno da Mediaset, che riprenderà il torneo fin dalla fase delle Semifinali. S’inizierà domani, giovedì 18 gennaio 2024, dove la partita Napoli-Fiorentina sarà riprese dalle ore 20 su Italia Uno. Sempre alla stessa ora, venerdì 20 gennaio 2024 su Canale 5 verrà ripresa la Semifinale che mette davanti l’Inter e la Lazio.

Supercoppa Italiana: dove vedere le partite in streaming

Non solo in televisione si potranno vedere le partite di calcio della Supercoppa Italiana. Quest’anno si potranno seguire i match anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity: quest’applicazione vi consentirà di vedere gli incontri sia sul vostro smartphone quando vi trovate fuori di casa, oltre poi a poterle assistere sul vostro personal compiuter.

Supercoppa Italiana: la Finale e le favorite

Per la Finale della Supercoppa Italiana, la diretta sarà trasmessa da Canale 5 a partire dalle ore 20 di sabato 22 gennaio 2024. Vi parteciperanno le vincenti delle due Semifinali, che in questa occasione vedono il tabellone composto così: Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio.

La favorita ad accedere alla Finale è l’Inter per ora, con la formazione biancoceleste che arriva in una situazione di netta emergenza soprattutto nel reparto d’attacco: Ciro Immobile potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio anche venerdì sera a Felipe Anderson nel ruolo di “Falso Nove”. Più imprevedibile l’incontro tra i partenopei e la Fiorentina, con Walter Mazzarri costretto a vincere per non rendere didastrosa questa stagione calcistica dei napoletani. Favori del pronostico che vedrebbero anche l’occhio dei bookmakers, con i partenopei leggermente più favoriti dei viola.