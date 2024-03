Supersex, sapete dove è stata girata la serie Netflix su Rocco Siffredi? I luoghi delle scene 

Arriva oggi, 6 marzo, su Netflix la serie televisiva ispirata alla vita di Rocco Siffredi: Supersex. Il pornoattore e regista più famoso al mondo viene raccontato in una fiction di sette puntate, ma non esclusivamente nel suo percorso professionale, anche nei suoi aspetti più intimi, legati alla famiglia, all’amore e al ruolo che le donne hanno avuto per Siffredi.

Un compito non facile quello richiesto ai due attori che vestiranno i panni del pornodivo, all’anagrafe Rocco Antonio Tano. Saranno Alessandro Borghi e Saul Nanni, che dovranno rappresentare anche aspetti meno noti della vita di Siffredi, il rapporto con una mamma alle prese con una situazione economica poco florida e quello con il fratellastro Tommaso, estremamente tormentato.

Il rapporto tra sesso e amore

Il pornoattore è nato a Ortona e ha attraversato varie vicissitudini prima di arrivare al successo. Tra le altre la convinzione che questa professione gli avrebbe negato per sempre il diritto all’amore, seppure andando a colmare i tanti vuoti economici che aveva avuto nella sua infanzia.

La presentazione in anteprima mondiale della serie tv

I sette appuntamenti televisivi si annunciano avvincenti e hanno già avuto modo di mietere consensi nel corso della presentazione in anteprima mondiale al 74esimo Festival internazionale del cinema di Berlino, sezione Berlinale Special. Ai telespettatori non resta che verificare, a partire da oggi su Netflix, la qualità della serie tv diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Tutti coloro che da oggi, 6 marzo sono curiosi di vedere qual è stata la vita del pornoattore possono farlo anche per mezzo dell’App di Sky Q e Sky Glass.

Dove sono state realizzate le riprese della fiction

Nella ricostruzione delle varie fasi della vita di Siffredi emergono aspetti inconsueti e poco conosciuti della persona oltre che del professionista e, nel tentativo di renderlo il più possibile corrispondente alla realtà le riprese sono state realizzate in diverse città che hanno avuto un ruolo predominante nella vita dell’attore. Tra l’altro, infatti, una delle location scelte dalla regia per girare alcune scene, è proprio la sua città di nascita, Ortona, in Abruzzo. Ma Siffredi deve la sua formazione professionale anche ad altre gradi realtà e la fiction non mancherà di presentarne alcune. Le vicende del pornodivo si svilupperanno, infatti, tra Roma, Budapest, Los Angeles e Parigi per cercare di ripercorrere nel dettaglio i vari passaggi di vita del protagonista.