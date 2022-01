Susanna Galeazzi, chi è la figlia di Giampiero Galeazzi: età, carriera al TG5, Instagram, altezza, padre, biografia, chi è il marito

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Per celebrare i 30 anni del TG5, Silvia Toffanin accoglierà in studio tre volti del Tg diretto da Clemente Mimun: Simona Branchetti, Roberta Floris e Susanna Galeazzi, la figlia di Giampiero Galeazzi, telecronista sportivo e giornalista morto a novembre. Da tempo combatteva contro una malattia e non è riuscito a vincere la sua battaglia più difficile, lasciando nello sgomento e nel dolore tutti quelli che lo conoscevano.

Susanna Galeazzi, chi è la figlia giornalista di Giampiero Galeazzi: età, carriera, TG5

Susanna Galeazzi è nata a Roma il 14 marzo del 1978 ed è una nota giornalista, professionista dal 2006. E’ figlia di Giampiero Galeazzi e ha seguito le orme del padre, lavorando prima con il settimanale l’Espresso, poi in televisione con Sky, fino a quando non è approdata al TG5. E’ qui che lavora come inviata e dal 2006 fa parte anche della redazione di Verissimo.

Susanna Galeazzi: chi è il marito, figlia

Susanna Galeazzi ha una figlia, si chiama Greta ed è nata nel 2017 dall’amore con Mattia Mirabella, un biotecnologico a cui la bella giornalista è legata dal 2012.

Susanna Galeazzi: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @susanna.galeazzi vanta oltre 10 mila followers.