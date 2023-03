Syria, chi è il marito Pier Paolo Peroni: età, lavoro, figli, foto e Instagram

La cantante Syria a Verissimo, l’artista ospite del salotto pomeridiano del fine settimana condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Oltre alla sua carriera, ai suoi tanti successi, si parlerà sicuramente della sua vita privata: sapevate ad esempio che la cantante è sposata? Con lei, compagno di vita da anni, c’è infatti il produttore Pier Paolo Peroni. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme con questo articolo!

Cosa sappiamo su Pier Paolo Peroni marito di Syria, la carriera

Pier Paolo Peroni è nato a Roma il 22 novembre 1959. E’ un disc jockey, produttore discografico e dirigente d’azienda italiano. Proprio come la moglie ha dunque una carriera nel mondo musicale. Il suo esordio, come DJ all’età di 25 anni, avviene al Piper Club, nota discoteca della Capitale. In questo settore incontra Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con il quale nasce una solida amicizia e una proficua collaborazione. Nel 1987 Jovanotti è chiamato a Milano dal produttore Claudio Cecchetto e sei mesi dopo chiede all’amico Peroni di raggiungerlo. La sua carriera professionale è segnata dall’incontro con Cecchetto, del quale diventa il braccio destro. Con lui crea un’etichetta, la FRI (Free Records Independent), e diventa manager degli artisti legati alla casa discografica nella quale entra a far parte, dal 2003 DJ Francesco, al secolo Francesco Facchinetti, e dal 2006 la rock band legnanese Finley.

Televisione, radio

In tv lo troviamo in diverse vesti. Nel 1989 ad esempio come caporedattore di DeeJay Television, programma cult del panorama musicale televisivo ideato dallo stesso Cecchetto. In seguito inizia a lavorare a Radio Deejay come responsabile della programmazione musicale dal 1990 al 1994, di Radio Capital dal 1996 al 1998 e di Radio Due nel 1999. Nel 2008 è chiamato nuovamente in TV ad esprimere il suo giudizio e in veste di critico musicale entra nel cast del talent show di Rai 2 X Factor – Il processo per 3 stagioni.

La vita privata di Pier Paolo Peroni

L’imprenditore oggi vive a Milano con la famiglia. Insieme Syria ha avuto la figlia Alice e poi nel 2012 il figlio Romeo.

Instagram

Il marito di Syria è presente sui social. Su Instagram lo troviamo con il suo account ufficiale (@pierpaperoni) che ad oggi conta oltre 17.000 followers.