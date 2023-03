Syria, chi è la cantante: età, carriera, canzoni, oggi, marito, foto e Instagram

Nuovo imperdibile appuntamento con Verissimo il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin in onda tutti i fine settimana su Canale 5. Tra i tanti ospiti della puntata rivedremo la cantante Syria e sarà un’occasione per saperne di più circa i suoi lavori più recenti ma anche, perché no, approfondire la sua vita privata. Intanto vediamo tutto quello che si sa ad oggi sull’artista dalla carriera alla sua famiglia.

La biografia di Syria, vero nome

La cantante Syria, conosciuta anche come Airys, è lo pseudonimo di Cecilia Syria Cipressi. Romana, nata il 26 febbraio del 1977, oggi ha 46 anni. E’ figlia d’arte considerando che suo padre era il cantante Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri (scomparso nel 2022 all’età di 75 anni), che ebbe un certo successo negli anni sessanta e in seguito fu produttore presso la Fonit Cetra. Gli esordi per la cantante arrivano a metà degli anni ’90 quando si aggiudica il primo posto nella manifestazione “Sanremo Giovani” cantando la cover della famosissima canzone di Loredana Bertè Sei bellissima e guadagnando perciò la partecipazione al Festival di Sanremo dell’anno seguente.

L’aggressione al papà di Syria a Roma

Nel 2021, in piena pandemia, il papà dell’artista era stato aggredito e colpito al volto dopo aver invitato un signore ad indossare la mascherina. Il fatto era successo in un bar della Capitale: Luciano Cipressi, noto nel panorama della musica, era stato medicato dai sanitari che gli avevano riscontrato un trauma facciale e assegnato 10 giorni di prognosi. A raccontare l’accaduto sui social era stata proprio la cantante.

Roma: «Scusi può indossare la mascherina?», e riceve un pugno in faccia. Disavventura per il papà della cantante Syria (ilcorrieredellacitta.com)

Com’è morto Elio Cipri

Luciano Cipressi è scomparso a dicembre 2022. A darne la notizia era stata Syria che in un tweet aveva scritto:

“Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci cose speciali”

La carriera della cantante Syria, canzoni famose

Ad oggi sono dieci gli album realizzati in studio. L’ultimo, intitolato “10+10”, è del 2017. Tra i singoli più famosi di Syria menzioniamo Non ci sto, Mi consumi, Canzone d’odio, Innamorarsi senza accorgersi, Come non detto (ft. Ghemon), L’amore è, e tanti altri. In carriera ha vinto il Festival di Sanremo 1996 nella categoria giovani come detto con Non ci sto e pubblica il suo primo, omonimo album, con brani di Claudio Mattone, tra cui Sogno, cover di Mietta. Nel 1997 partecipa nuovamente al 47° Festival di Sanremo, stavolta tra i big, e arriva terza con il brano Sei tu. Contemporaneamente pubblica il suo secondo album L’angelo, che porta la firma di Claudio Mattone e Alberto Salerno; nel corso dell’estate si aggiudica il Telegatto di “Vota la voce” a pari merito con Carmen Consoli come artista rivelazione dell’anno. Nel 2021 vince Star in the Star, la trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5, interpretando Loredana Bertè.

La vita privata, chi è il marito

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? La cantante è sposata con il produttore discografico Pier Paolo Peroni dal quale ha avuto due figli: nel 2001 Alice, e nel 2012 Romeo. La coppia è felicemente sposata.

Instagram Syria

La cantante è presente sui social. Il suo profilo ufficiale @syriaofficial conta ad oggi oltre 130.000 followers.