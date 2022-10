Tale e Quale Show 2022, anticipazioni puntata 7 ottobre: cast, le imitazioni di stasera e la classifica

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, con la vittoria di Antonino, è tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata di Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1. Alla conduzione, direttamente dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Questa sera i concorrenti chi dovranno imitare? E riusciranno a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e il quarto giudice ‘misterioso’?

Le imitazioni di stasera a Tale e Quale Show

Nel nuovo appuntamento i concorrenti si esibiranno, ancora una volta, dal vivo. Ma vediamo i vari abbinamenti:

Elena Ballerini sarà Antonella Ruggiero

Rosalinda Cannavò sarà Elodie

Samira Lui Sarà Rihanna

Valeria Marini sarà Cher

Alessandra Mussolini vestirà i panni di Loredana Berté

Valentina Persia si trasformerà in Giusy Ferreri

Andrea Dianetti sarà Gianni Morandi

Claudio Lauretta sarà Pino Daniele

Gilles Rocca interpreterà Tiziano Ferro

Antonino proverà il bis con Tom Walker

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno RuPaul ed Elthon John.

Chi di loro riuscirà a vincere?

La classifica della prima puntata

La prima puntata è stata vinta da Antonino, che si è immedesimata alla perfezione in Marco Masini. Secondo posto, invece, per Gilles Rocca, che si è trasformato in Ultimo e terzo posto per Rosalinda Cannavò nei panni de La Rappresentante di Lista.