Tale e Quale show, le anticipazioni: chi farà parte del cast?

In vista della prossima stagione televisiva, girano già i rumors sui potenziali partecipanti alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Da quello che è stato annunciato riguardo al regolamento del talent show, a partecipare saranno sei donne e quattro concorrenti maschili. Carlo Conti, che tornerà a condurre il venerdì sera, ha deciso di pescare i concorrenti tra i concorrenti dei reality show.

A Tale e Quale Show i concorrenti dei reality show

Per questa edizione del programma, potrebbe esserci molto spazio per i concorrenti dei reality show. I nomi fino adesso considerati, e che avrebbero confermato la partecipazione alla trasmissione di Rai 1, proverrebbero prevalentemente dal Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. La concorrente che avrebbe confermato la propria partecipazione, anzitutto, sarebbe la storica showgirl ex Bagaglino, Pamela Prati: l’artista ha alle spalle un’esperienza da cantante, che la rende compatibile al programma di Conti.

Poi grande ritorno in RAI per Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina di The Voice Italy e fresca dell’esperienza con l’Isola dei Famosi. La ragazza, bravissima cantante, in passato ha anche fatto musical teatrali in giro per l’Europa, riscontrando grande successo.

Gli altri personaggi provenienti dai reality

I nomi ex reality show non si fermano qui. Sarebbe confermata la presenza di volti come Alex Belli, oltre a Maria Teresa Ruta e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima, infatti, potrebbe usare lo spazio di Tale e Quale Show per ripercorrere la carriera musicale della sorella, Elettra Miura Lamborghini.

Volti anche da X Factor e dalla discografia italiana

Dall’esperienza 2017 di X Factor, dovrebbe arrivare anche la partecipazione di Lorenzo Licitra, peraltro vincitore di quell’edizione del talent show musicale. Ma non solo. È annunciata anche la partecipazione di Scialpi, oltre poi a Gaudiano, quest’ultimo vincitore delle “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2021. A loro si aggiungerà Jasmine Rotolo e Ilaria Mongiovì, che si è distinta nel ruolo di Esmeralda nel musical teatrale di Notre Dame de Paris.