Virginio, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, Amici e Tale e Quale Show, Zecchino D’Oro, oggi, fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della settimana e del pomeriggio con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, a pochissime ore dalla fine del 2022, anche Virginio, un cantante nato dalla fucina di Amici e che da lì, anno dopo anno, ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha partecipato a Tale e Quale Show, stregando tutti con le sue imitazioni, e ora il suo testo ha vinto lo Zecchino D’Oro. Oggi proprio lui si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera privata.

Dagli esordi al debutto di Virginio

Virginio, all’anagrafe Virginio Simonelli, è nato a Fondi il 31 gennaio del 1985. Lui è un cantautore e musicista e ha debuttato nel 2006 quando ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Davvero. Ha poi pubblicato con Universal Music il suo primo album e ha firmato con Sony Music un contratto come autore. Nel 2011 Virginio ha vinto la decima edizione di Amici di Maria De Filippi e il suo secondo album, Finalmente, si è aggiudicato il Disco d’oro e un Wind Music Award.

Le sue canzoni, i suoi successi

Virginio ha scritto per artisti del calibro di Laura Pausini, con cui nel 2018 ha vinto il Latin Grammy Award come autore per la versione spagnola dell’album Fatti Sentire. Nel 2020, invece, ha partecipato a Tale e Quale Show e nello stesso anno è diventato direttore artistico musicale della MP FILM, società di produzione cinematografica musicale. Nel 2021, in piena pandemia, ha pubblicato i singoli Rimani e Brave gente e nello stesso anno è stato coautore di Ti vedo da fuori di Alessandra Amoroso. Tra febbraio e aprile del 2022, invece, è coautore del brano Quello che abbiamo perso di Giusy Ferreri.

Il testo che vince Lo Zecchino D’Oro 2022

In estate Virginio ha pubblicato il singolo M’incanta, poi ha scritto con Daniele Coro il brano Il panda con le ali, che è stato portato sul palco alla 65esima edizione dello Zecchino D’Oro. Brano che ha vinto la manifestazione canora. Tra l’altro, recentemente lo abbiamo rivisto a Tale e Quale Show, nello speciale di Natale, dove ha vinto con l’interpretazione di George Michael in Last Christmas.

Chi è il fidanzato, vita privata

Ma veniamo alla sfera sentimentale. Della vita privata di Virginio si sa veramente poco e c’è chi parla di omosessualità. Il presunto fidanzato del cantante sarebbe originario di Milano, ma tutto tace e dai profili social non fa trapelare nulla.

Instagram di Virginio

Virginio ha un profilo Instagram e con l’account @virginionero vanta oltre 160 mila followers.