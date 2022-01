Tali e Quali 2022, anticipazioni finale sabato 29 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, imitazioni e vincitore

Dopo la vittoria di Gianfranco Lacchi, che ha interpretato Gianni Morandi, e ha sbaragliato durante la terza puntata, stasera torna l’appuntamento, l’ultimo, con Tali e Quali, lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti. Ma chi vincerà e si aggiudicherà il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2022’? E chi, dei concorrenti scelti accuratamente, è ancora in gara?

Tali e Quali 2022, finale di sabato 29 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, le anticipazioni

Questa sera, sabato 29 gennaio, è in programma su Rai 1, subito dopo I Soliti Ignoti, la finalissima dello show Tali e Quali. La puntata sarà divisa in due parti: nella prima ci saranno le 8 esibizioni di persone non professioniste del mondo dello spettacolo, nella seconda ci sarà un mini torneo tra i vincitori della prima e quelli delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle- Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga).

Tali e Quali 2022: chi sono i finalisti

In cinque arriveranno alla sfida finale, quindi gareggeranno per il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2022’. I protagonisti delle esibizioni iniziali, quelli che ci saranno nella prima parte, dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. A giudicare le performance, come sempre, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.