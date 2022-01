Tali e Quali, anticipazioni prima puntata 8 gennaio 2022: chi sono i concorrenti, giudici, quante puntate sono

Tutto pronto per la prima e imperdibile edizioni di Tali e Quali, il varietà del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti che debutterà proprio oggi, 8 gennaio, in prima serata. Saranno quattro gli appuntamenti, nel corso dei quali verrà dato spazio ad artisti ‘non professionisti’ e che sono stati selezionati dal programma per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano.

Tali e Quali anticipazioni 8 gennaio 2022: chi sono i concorrenti e i giudici

I concorrenti saranno artisti bravissimi, ma sconosciuti. Persone comuni, ma eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei ‘big’ che li hanno preceduti e di presentarsi davanti alla stessa giuria di Tale e Quale Show, quella composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. I concorrenti, uguali ai propri beniamini, racconteranno le loro storie e proporranno le loro passioni, esibendosi rigorosamente dal vivo.

Tali e quali: quante puntate sono

Le 42 esibizioni verranno suddivise nelle 4 puntate del programma. Ogni puntata avrà il suo vincitore, mentre l’ultima sarà arricchita da una super sfida e che vedrà i vincitori di puntata ritornare in scena per sottoporsi alla votazione finale, quella che decreterà il campione del torneo.