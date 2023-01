Tali e Quali Show, anticipazioni seconda puntata: concorrenti, ospiti di sabato 14 gennaio, come quarto giudice Nino Frassica

Arrivano le anticipazioni sulla seconda puntata di “Tali e Quali Show”, spettacolo musicale del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti. Partito sfiorando il 19% di share nella prima puntata di sabato 8 gennaio, Tali e quali, la costola nip del fratello maggiore dedicato ai vip, si è ben difeso nella gara senza gara del sabato sera d’inverno contro l’immarcescibile varietà di Canale 5 C’è posta per te che ha raccolto una media del 30% di pubblico con i televisori accesi fra le nove e mezza e mezzanotte e mezza di sabato.

I rumors per la seconda puntata di Tali e Quale Show: presente Nino Frassica

Carlo Conti dunque ha azzeccato anche questa volta la formula vincente per la felicità di Rai pubblicità, che ha potuto garantire ai propri inserzionisti il pubblico promesso (lo scorso anno Tali e quali si era fermato ad una media del 18% di share). Certamente uno degli elementi vincenti di Tali e quali è stato ed è la giuria che è stata trapiantata, tale e quale, alla giuria del fratello maggiore, ovvero con Loretta Goggi, Giorgio Panariello, insieme all’innesto di Cristiano Malgioglio, che ha saputo alleggerire le spigolosità della gara con i suoi interventi che fanno scaturire momenti d’ilarità dentro e fuori la giuria stessa.

Anche Tali e quali, cosi come accadeva con Tale e quale show, ha ogni settimana un elemento aggiuntivo dietro il tavolo dei giurati, un quarto giurato cioè che si aggiunge ai tre titolari per giudicare le esibizioni dei concorrenti, per altro molto bravi, in gara. Nella prima puntata abbiamo visto Teo Teocoli imitare Adriano Celentano, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi alle prese con la promozione del suo Boomerissima. in partenza domani in prime time sulla Rete 2.

Nella seconda puntata di Tali e quali 2023 in onda sabato 14 gennaio 2023 vedremo in giuria insieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio uno dei comici italiani più di talento e di simpatia ora presenti nel nostro paese. Nino Frassica. Sarà dunque l’ex bravo presentatore di Arboriana memoria ad affiancare i tre titolari della giuria di Tali e quali, il cui appuntamento per la seconda puntata è previsto sabato 14 gennaio, in prima serata su Rai1, subito dopo i Soliti ignoti di Amadeus, con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.