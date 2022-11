Taylor Mega: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip e tra gli ospiti a sorpresa questa sera, lunedì 21 novembre 2022, ci sarà Taylor Mega. La modella e influencer sarà protagonista della puntata odierna del reality condotto da Alfonso Signorini e incontrerà la sua grande amica, in questo momento all’interno della casa più spiata d’Italia, Sofia Giaele De Donà. Ma conosciamola più da vicino!

La biografia

Taylor Mega è il nome d’arte di Elisia Todesco. È nata a Udine il 31 ottobre del 1993, sotto il segno dello Scorpione. È una influencer, molto attiva sui social –così come sua sorella Jade Mega. È diventata celebre soprattutto per il gossip che l’ha vista protagonista: il magazine “Chi” nel 2018 ha insinuato un flirt tra la giovane ragazza e Flavio Briatore. Dopodiché la sua notorietà è cresciuta grazie alle partecipazioni in diversi reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Dal punto di vista della carriera Taylor, come imprenditrice, ha creato anche delle linee e dei marchi, come il brand di bikini Mega Swim. E’ stata protagonista del calendario di For Man – dedicato ad una campagna anti violenza sulle donne – oltre ad essere invitata negli anni scorsi anche al Festival di Venezia.

Gli amori e la vita privata di Taylor Mega

Nel gennaio del 2019 Taylor ha iniziato una storia d’amore con Tony Effe della Dark Polo Gang per poi dichiarare, sempre sui social, e solo dopo due mesi, la rottura: “Ragazzi voglio raccontarvi realmente come stanno le cose. Io e Tony non stiamo più insieme”. A settembre 2019 invece, è stata sorpresa dal settimanale Nuovo mentre bacia Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E’ celebre anche per la sua storia, nel 2018, con il milionario Flavio Briatore.

Curiosità, quello che non sai sulla modella

Ecco adesso qualche curiosità su di lei:

Il nome d’arte deriva dal suo profilo MySpace, che gestiva all’età di 15 anni.

Taylor Mega è una tifosa della Juventus.

Ha dichiarato di andare in palestra almeno due volte a settimana e di seguire una sana alimentazione. Non ha però un personal trainer perché non ama sottostare ai diktat.

Tra le sue icone: Marilyn Monroe, Frida Kahlo e Mata Hari.

Adora viaggiare ed è un’appassionata lettrice.

Ha dato vita ad un suo brand di bikini.

Nel 2019 ha partecipato alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi ed è stata la prima naufraga ad essere eliminata dal gioco.

Instagram

L’influencer ha dichiarato di guadagnare circa 8 mila euro per ogni post pubblicato su Instagram. Ma quanti sono i suoi followers ad oggi? La modella conta ben 2.8 milioni di seguaci digitali, una cifra davvero notevole! Qui potete trovare tutte le sue foto e i post pubblicati.