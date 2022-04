Ted Neeley, chi è, età, carriera, musica, Jesus Christ Superstar, vita privata, Instagram

Torna puntale l’appuntamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone. Anche oggi a partire dalle 13.30 su Rai 1 saranno numerose le personalità che si avvicenderanno nel corso della puntata. Tra di loro anche l’attore Ted Neeley, conosciamolo meglio.

Chi è Ted Neeley

Teddie Joe Neeley, meglio noto come Ted è un attore, cantante, batterista e compositore statunitense. Nato il 20 settembre 1943 Ted ha 79 anni e può vantare una carriera sfavillante.

Noto per aver interpretato Gesù nel film Jesus Christ Superstar, firmò il suo primo contratto alla tenera età di 22 anni con la Capitol Records. Inoltre, con il suo gruppo, The Neeley Teddy Five, registrò poi un album intitolato Teddy Neeley.

La carriera cinematografica e lo spettacolo al Sistina

Nel corso della sua vita Ted ha alternato la passione per la musica a quella per la recitazione. Celebre la sua interpretazione di Gesù nel film Jesus Christ Superstar così come l’interpretazione del ruolo di Claude nel film Hair nelle produzioni di New York e Los Angeles.

Cinquant’anni di successi costellano la vita di Ted Neeley che a partire dallo scorso 6 aprile è sbarcato al teatro Sistina di Roma con la versione italiana del film che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Vita privata e moglie

Per quel che riguarda la vita privata Ted è sposato con Leeyan Granger dal 1981 . I due si sono conosciuti sul set del film Jewison nel 1973 ed è stato amore a prima vista! Dalla loro unione sono nati due figli, Tessa e Zack.

Foto dalla pagina Facebook Ted Neeley