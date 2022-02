Televoto GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 14 febbraio 2022: sondaggi, percentuali e anticipazioni

Televoto GF. Vox Populi, Vox Dei: ebbene, ecco i sondaggi che potrebbero indicare grossomodo chi dei tre in nomination potrebbe essere eliminato. Del resto, è il pubblico a decidere per mezzo del Televoto, e i sondaggi hanno il grande pregio di essere come una mappa in grado di indicare le preferenze.

Televoto GF: chi vuoi salvare?

Al grande pubblico elettorale del Grande Fratello Vip, è stata fatta un’unica e semplice domanda: Antonio, Gianluca o Kabir: chi vorresti salvare? Ebbene su 43.957 visite alla sondaggio online, ben 117 in totale sono state le risposte. E la percentuale dei risultati ottenuti è a dir poco eloquente

Antonio Medugno 50,45%

Kabir Bedi 37,31%

Gianluca Costantino 12,24% Chi è il tuo preferito? Allo stesso pubblico, poi, è stata fatta la domanda delle domande, al fine di capire chi abbia le maggior chance per poter vincere questa edizione del Grande Fratello Vip. Ed ecco a voi i risultai, anche in questo caso molto espliciti: Soleil Sorge 3 2,62%

Nathaly Caldonazzo 12,92%

Miriana Trevisan 12,46%

Lulù Selassié 9,08%

Jessica Selassié 8,15%

Delia Duran 5,69%

Antonio Medugno 4,92%

Kabir Bedi 3,23%

Sophie Codegoni 2,77%

Alessandro Basciano 2,00%

Davide Silvestri 2,00%

Barù 1,85%

Manila Nazzaro 1,85%

Gianluca Costantino 0,15%

Giucas Casella 0,15%

Katia Ricciarelli 0,15%