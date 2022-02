Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir lunedì 14 febbraio 2022. Percentuali e anticipazioni

La data della finale si avvicina perché tra esattamente un mese, il 14 marzo, verrà decretato finalmente il vincitore di questa lunghissima edizione del GF VIP, la più lunga della storia del reality. Dopo la decisione del pubblico di far diventare Delia prima finalista, questa sera i telespettatori hanno un altro compito importante: decidere chi salvare tra i tre concorrenti al televoto, tutti nuovi arrivati.

Televoto GF VIP 14 febbraio 2022: chi viene eliminato tra Antonio, Gianluca e Kabir

Sono tre i concorrenti al televoto e questa sera a rischio eliminazione. Stiamo parlando di tre nuovi arrivati: Antonio Medugno, modello e molto attivo su TikTok, Gianluca Costantino e Kabir, il ‘Sandokan’ più famoso di sempre. Il pubblico chi deciderà di salvare? E chi, invece, dovrà abbandonare la casa e salutare tutti gli altri inquilini?

Chi è il preferito tra Antonio, Gianluca e Kabir? Il televoto del GF VIP per lunedì 14 febbraio 2022

Stando ai sondaggi pubblicati da Grande Fratello Forum, il preferito sembra essere Antonio Medugno con il 48.60% dei voti. Proprio lui che in questi giorni, dopo la discussione accesa con Alessandro Basciano, si sta avvicinando sempre di più a Delia Duran, moglie (o ex) di Alex Belli. A seguire, invece, troviamo Kabir Bedi con il 36.64%, mentre in ultima posizione Gianluca Costantino che non riesce a raggiungere il 15%. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di stasera e scoprire chi dovrà lasciare la casa più famosa di sempre!