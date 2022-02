Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Antonio, Miriana e Nathaly: sondaggi e anticipazioni 28 febbraio 2022

Dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli, tra non poche polemiche fuori e dentro la casa, torna l’appuntamento imperdibile del lunedì sera con il Grande Fratello Vip, il reality che sta appassionando da mesi migliaia e migliaia di telespettatori e che tra poche settimane giungerà al capolinea. Tra amori sempre più solidi, amicizie che vacillano e discussioni, i ‘vipponi’ stanno continuando il loro percorso: ma chi verrà eliminato tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo?

Televoto GF VIP 28 febbraio 2022: concorrenti in nomination

In nomination, e quindi a rischio eliminazione, tre concorrenti: due nuovi arrivati e una veterana della casa. Stiamo parlando del giovane napoletano Antonio Medugno, della showgirl Nathaly Caldonazzo, che ha da subito mostrato una forte personalità e di Miriana Trevisan, che nel reality ha trovato l’amore in Biagio D’Anelli. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco a un passo dalla finale?

Chi si salva tra Nathaly, Miriana e Antonio

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum la preferita sembrerebbe essere Miriana con il 44.48%, seguita da Antonio Medugno con il 31%. In ultima posizione, invece, Nathaly Caldonazzo che non raggiunge il 25%. Ma sarà davvero così? O ci saranno colpi di scena? Non ci resta che aspettare la puntata e capire cosa deciderà di fare il pubblico, che come sempre è sovrano nelle scelte!

Il preferito del GF VIP

La finale del GF VIP si avvicina e in rete circolano i primi sondaggi, con le prime anticipazioni e indiscrezioni sul possibile vincitore. In base a quanto riporta Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Soleil Sorge, seguita da Miriana Trevisan e Jessica Selassié. In vetta anche Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié. Meno votati, invece, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Delia Duran, Antonio Medugno, Barù, Manila Nazzaro, Alessandro Basciano e Giucas Casella.