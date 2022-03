Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Barù e Manila: sondaggi, anticipazioni della puntata di giovedì 10 marzo 2022

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre ha appassionato milioni di telespettatori. Dopo l’eliminazione di Miriana e quella a ‘sorpresa’ di Soleil Sorge, che per molti era già la vincitrice del programma, gli ultimi concorrenti in gara stanno continuando, agguerriti come non mai, il loro percorso nella casa perché l’obiettivo di tutti è trionfare. Eppure, solo uno tra Barù e Manila avrà l’opportunità di andare avanti perché entrambi sono a rischio eliminazione e giovedì 10 marzo verrà deciso il loro destino. O meglio, a deciderlo come sempre sarà il pubblico da casa!

Chi sono i concorrenti in nomination

Al televoto due personaggi di spicco di questa edizione. Stiamo parlando di Barù, che secondo molti per strategia si è avvicinato a Jessica, e di Manila, in casa da settembre, la ‘mamma’ di questa edizione: chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, a un passo dalla finale dovrà lasciare il gioco e salutare i compagni?

Chi viene salvato tra Manila e Barù al GF VIP

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Barù con il 50%. Non molto distante da questa percentuale Manila, con il 49.97%. Insomma, stiamo lì, non li separano molti voti e spetterà al pubblico, come sempre, decidere chi salvare, chi mandare avanti e chi far arrivare fino alla finale del 14 marzo.

Chi è il preferito?

Ora che la finale si avvicina i concorrenti rimasti in casa sono davvero pochi e la domanda sorge spontanea: chi è il preferito e potrebbe vincere? Riportiamo, di seguito, le percentuali e la classifica stilata da Grande Fratello Forum:

Jessica Selassié con il 24.92%

Sophie Codegoni con il 18.60%

Lulù Selassié con il 15.12%

Davide Silvestri con il 12.46%

Manila Nazzaro con l’11.13%

Delia Duran con il 9.14%

Barù con il 5.65%

Giucas Casella con il 2.99%.