Televoto GF VIP, il primo finalista tra Delia, Davide, Manila e Katia. I sondaggi per la puntata di lunedì 7 febbraio 2022

Nessuna eliminazione ieri al Grande Fratello Vip. Anzi, il pubblico ha dovuto votare il preferito, quello tra Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella che poi sarebbe diventato il primo ‘candidato’ alla finale del 14 marzo. A sorpresa è stata proprio Delia, moglie di Alex Belli e spesso al centro di polemiche, la più votata dal pubblico ed è stata lei ad avere il privilegio di andare direttamente al televoto, ora che il pubblico è chiamato a votare il primo finalista di questa lunghissima edizione. Ma stando ai primi sondaggi, chi sarà tra Delia, Davide, Manila e Katia?

Televoto GF VIP, il primo finalista tra Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro

Sono quattro i concorrenti al televoto e ora il pubblico dovrà votare per decidere il primo finalista. Hanno questa bellissima opportunità Delia Duran, una delle più chiacchierate della casa, Davide Silvestri, che ha fatto divertire tutto, Manila Nazzaro, sicuramente una delle donne più forti di questa edizione e Katia Ricciarelli, che non si è mai tirata indietro e si è messa in gioco con tutti. Chi di loro sarà il primo finalista?

Stando ai primi sondaggi di Grande Fratello Forum, la preferita resta Delia con il 44.84%, seguita da Davide Silvestri con il 40.25%. A seguire Manila Nazzaro con il 10.16% e Katia Ricciarelli in ultima posizione con il 4.76%. Saranno percentuali confermate? O tutto continuerà a cambiare nel corso dei giorni?

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP e quando verrà decretato il primo finalista

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 7 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5 e verrà decretato il primo finalista di questa lunghissima edizione.