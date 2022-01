Televoto GF Vip, percentuali votazioni 21 gennaio 2022: chi rischia l’eliminazione

Nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, questa volta ‘eliminatoria’ come accade ogni venerdì. L’ultima a dover abbandonare la casa è stata Carmen Russo, condannata al televoto dalla ‘nemica’ Nathaly Caldonazzo, ma questa sera chi è a rischio? E cosa dicono i sondaggi? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip 21 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination

Tra non poche polemiche, i concorrenti in nomination questa sera, venerdì 21 gennaio, sono Jessica Selassié, una delle princess, Davide Silvestri, Federica Calemme, che è sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi, e Valeria Marini e Giacomo Urtis che giocano come se fossero una sola persona. Chi di loro dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia e tornare in studio da Alfonso Signorini?

GF VIP, le percentuali di televoto di Jessica Selassié, Federica Calemme, Davide Silvestri, Valeria Marini e Giacomo Urtis

Stando al sondaggio di Grande Fratello Forum Free Jessica Selassié è la preferita con il 39,84%, seguita da Davide Silvestri con il 27,55%. Federica Calemme invece è al 21,40%, seguita da Valeria Marini e Giacomo Urtis (11.21%), che sembrerebbero rischiare l’eliminazione. Sarà davvero così? Ricordiamo che sono sondaggi, nulla è certo. Bisognerà aspettare la puntata di stasera per capire cosa effettivamente deciderà di fare il pubblico!

GF VIP 21 gennaio 2022: chi viene eliminato?

Questa sera, quindi, scopriremo chi tra Jessica, Davide, Federica, Valeria Marini e Giacomo Urtis dovrà abbandonare la casa e rinunciare così al sogno di arrivare fino alla finale che, lo ricordiamo, ci sarà il 14 marzo.