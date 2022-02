Televoto Sanremo 2022, come votare le canzoni e come viene scelto il vincitore: il regolamento completo

Sembrava così lontano, ma ora l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2022, giunto alla sua 72esima edizione, è finalmente arrivato e tra pochissime ore Amadeus, i big in gara e gli ospiti saliranno sul tanto amato palco dell’Ariston. Cinque serate all’insegna della musica, della spensieratezza, delle risate, delle grandi emozioni, poi la finale e il vincitore. Ma come si votano le canzoni? Tutte le informazioni utili per eleggere, durante la serata di sabato, il trionfatore della kermesse musicale seguitissima dagli italiani, quasi una tradizione.

Televoto Sanremo 2022: come votare le canzoni?

Novità per la 72esima edizione del Festival di Sanremo perché non ci sarà più il voto dell’Orchestra, ma ci sarà una nuova Giuria Demoscopica 1000 con le sue preferenze. Si tratta di una giuria composta da 1000 persone, che sono state già selezionate secondo criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno a distanza con una app a loro dedicata. C’è poi il tradizionale voto da casa, la giuria ‘tecnica’, quella delle radio, del web e della carta stampata (riunita poi nella giuria dei giornalisti).

Quando vota la sala stampa a Sanremo 2022?

Nelle prime due serate, quella di martedì 1 e di mercoledì 2 febbraio, voteranno la Giuria della carta stampata tv, giuria delle radio e quella del web: ciascuna avrà un peso di un terzo dei voti sul risultato complessivo, poi alla fine ci sarà una classifica parziale.

Quando vota la giuria demoscopica e il pubblico da casa?

Durante la terza serata, invece, si esibiranno tutti gli artisti (i 25 big in gara) e sarà il pubblico da casa questa volta a votare, con un peso del 50% nelle preferenze complessive della serata. Ma non solo. Toccherà dare la preferenza anche alla nuova Giuria Demoscopica 1000, con un peso del restante 50%. Al termine della serata i voti andranno a fare media con quelli delle prime due serate e verrà stilata un’altra classica.

Come si elegge il vincitore di Sanremo 2022? E come si vota durante la finale?

Le votazioni, nel caso della finale, saranno divise in due parti: nella prima tranche voterà il pubblico da casa con un peso del 100% e si creerà alla fine la classifica definitiva, con le tre canzoni che saliranno sul podio. Per la finalissima, e quindi per la seconda parte, i voti delle serate precedenti verranno azzerati: in questo caso si esprimerà il pubblico da casa con un peso del 34%, la giuria della sala stampa con un peso del 33% e la Demoscopica 1000 con un peso del 33%. Così, con questa classifica definitiva, verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2022. Chi “prenderà il posto” dei Maneskin, che hanno trionfato nel 2021 e hanno rappresentato una vera rivoluzione? Lo scopriremo seguendo la kermesse musicale!