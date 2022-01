Tempesta d’Amore, anticipazioni prossime puntate (24-29 gennaio 2022): riassunto e trama episodi

Nuove e imperdibili puntate di Tempesta d’amore, la fiction di successo tedesca che va in onda ogni giorno, dal lunedì al sabato, su Rete 4 a partire dalle 19.50. Cosa succederà nei prossimi episodi quelli dal 24 al 29 gennaio 2022? Scopriamolo insieme!

Tempesta d’amore, anticipazioni 24-29 gennaio 2022

Stando alle anticipazioni, Max casualmente assiste ad un allenamento di Vanessa, ma quando vede Georg che sprona la ragazza lui non ci vede più, perde la testa e lo aggredisce. Werner viene a sapere dell’accaduto e licenzia Max. Intanto, Florian fa vedere a Maja la registrazione della confessione di Erik, che poco dopo fa al fratellino una richiesta. Cornelia, invece, è delusa perché Benni è andato al Furstenhof solo per rubarle i soldi con l’obiettivo di trasferirsi in Nuova Zelanda. Vanessa, invece, sospetta di Georg e le sue intuizioni non sono certo sbagliate.

Dove vedere Tempesta d’amore e a che ora inizia

La soap opera di successo tedesca va in onda tutta la settimana su Rete 4 e l’appuntamento è fissato alle 19.50 circa. Le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in live streaming anche sul portale Mediaset Play.