Temptation Island 2021, nel backstage c’è anche Maria De Filippi: ecco cosa fa nel programma

Nel retroscena di Temptation Island 2021 c’è un volto noto della televisione italiana anche se in molti non sanno della sua presenza. Il programma è uno dei reality della Fascino Srl: la società di Maria De Filippi. Anche se lei non appare nella trasmissione, a differenza degli altri, ciò non preclude una sua attività predominante all’interno della Produzione: ma qual è il suo ruolo? Scopriamo insieme cosa fa Maria De Filippi a Temptation Island.

Maria De Filippi a Temptation Island: “E’ una mano sicura sulle spalle”

E’ stato Filippo Bisciglia, mitico conduttore del reality, a parlare della De Filippi in una lunga intervista rilasciata a Chi dove racconta che Maria è spessissimo in Sardegna per seguire da vicino tutti gli sviluppi della trasmissione. Tra l’altro anche quando non è sul posto fisicamente è sempre disponibile per il reality.

“C’è sempre, assolutamente. Maria De Filippi è costantemente presente: anche se a Roma, anche se di notte, lei c’è. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulle spalle” ha detto Bisciglia.