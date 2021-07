Temptation Island 2021, quanto guadagnano coppie e tentatori: svelati i compensi, ecco quanto pagano

Temptation Island 2021 ormai ha preso il via da pochi giorni e già qualche coppia sta facendo discutere. Il viaggio nei sentimenti, come sempre, è seguitissimo, ma quanto guadagnano i concorrenti e i tentatori? E’ questo quello che si domandano in tanti!

Quanto guadagnano le coppie e i tentatori di Temptation Island 2021?

Non c’è una certezza, nessuna ufficialità sui compensi delle coppie, dei tentatori e delle tentatrici. Stando a quanto riportato qualche anno fa da Dagospia, pare che le coppie firmino un contratto con un compenso pari a 1.800 euro per circa due settimane. I concorrenti devono trascorrere 21 giorni nel villaggio da sogno in Sardegna ed è così che il guadagno arriverebbe a 2.700 euro. Cifre simili anche per i ragazzi e le ragazze single.