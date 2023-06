Temptation Island 2023, chi è la tentatrice Benedetta: età, lavoro, foto e Instagram

Oggi andiamo a scoprire qualche informazione su una tentatrice di Temptation Island 2023, ovvero Beatrice. All’interno del reality show delle coppie in crisi, la ragazza avrebbe attratto l’attenzione di Daniele. Nonostante il ragazzo sia un fidanzato del programma, la giovane sarebbe riuscita a fargli tenere gli occhi addosso fin dalla prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia.

L’esperienza televisiva di Beatrice di Temptation Island 2023

La donna, da quello che siamo venuti a sapere, non è nuova al mondo televisivo. Prima dell’esperienza su Canale 5 e quindi Mediaset, la ragazza si era fatta notare all’interno di un’emittente televisiva locale. All’interno del programma di Filippo Bisciglia, è riuscita da subito a prendersi i riflettori del programma in prima serata sul quinto canale della televisione italiana. Infatti, già più di qualcuno pensa come potrà essere un forte ostacolo al proseguo della storia tra Daniele e Vittoria.

Daniele già invaghito da Benedetta?

Dopo nemmeno 24 ore dall’inizio del programma, il cuore di Daniele sembra già tentennare. Vero la crisi di coppia con la sua compagna Vittoria, che per l’appunto lo hanno spinto ad affrontare l’esperienza di Temptation Island 2023, ma Benedetta sembra averlo attirato dal primo minuto per tante caratteristiche. Non solo l’oggettiva bellezza della ragazza, ma anche la capacità di creare un feeling ottimo da subito con il fidanzato di Vittoria.

La vita da imprenditrice di Beatrice

Fuori dalle telecamere televisive, Beatrice Pascali (così è il suo cognome) è una giovane imprenditrice nell’ambito della moda. Ha 26 anni, ma nonostante la giovane età le sue attività vanno a gonfie vele. In passato, è stata studentessa all’università in un corso di moda. Esperienza accademica che, nel giro di pochi anni, l’ha portata anche ad aprire una propria linea di costumi estivi. Tra le sue passioni, inoltre, troviamo anche il mondo musicale: sembra sia una bravissima chitarrista quando suona.

Instagram di Beatrice

La tentatrice di Temptation Island possiamo trovarla al profilo @benedettapascali. Attualmente il suo interfaccia è privato ed è seguito da 114 mila followers.