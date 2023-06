Temptation Island 2023, una coppia è stata smascherata: ecco quale e cosa è successo

Primi scandali dentro l’edizione di Temptation Island 2023, dove una coppia è stata smascherata. Infatti, una coppia che partecipa al reality show non sarebbe concretamente in crisi, come invece andrebbe dicendo pubblicamente. Secondo la fonte segreta che ha contattato la redazione del programma, i due concorrenti, ovvero Gabriela e Giuseppe, anche negli spot starebbero raccontando una storia non vera.

Temptation Island 2023: che aria tira tra Gabriela e Giuseppe?

Secondo la fonte segreta del programma di Filippo Bisciglia, la coppia formata da Gabriela e Giuseppe starebbe semplicemente partecipando al programma per cercare celebrità. Insomma, agli autori del programma avrebbero raccontato una storia che, pur di farli partecipare al reality show, avrebbe accentuato la crisi amorosa tra i due. Infatti, sempre rimanendo alla testimonianza della fonte diretta, tra i due ragazzi i rapporti non sarebbero così logori come invece descrivono la situazione, come neanche sarebbero così frequenti le liti tra i due fidanzati.

Cosa hanno raccontato alla redazione del programma?

Per partecipare al reality show di Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe avrebbero raccontato la storia di un amore sulla via del tramonto. Nei vari spot lanciati dal programma di Canale 5 su Instagram, la ragazza avrebbe lanciato accuse pesanti al proprio fidanzato attuale: “Giuseppe, per te ho sacrificato tutta me stessa. Ma sei una persona irriconoscente”. Lui non è da meno però, raccontando pubblicamente la vita privata con la compagna: “Per amore, cara Gabriela, io ho sacrificato tutto. Pensa come per ho abbandonato gli amici, la scuola e soprattutto la mia famiglia”. Ma dove sta la verità, in tutta questa storia?

Giuseppe si è iscritto a un sito d’incontri?

In questa telenovela messa in piedi da Temptation Island 2023, i colpi bassi sono all’ordine del giorno. Gabriela, infatti, avrebbe raccontato come il suo compagno si sia iscritto a un sito d’incontri. Insomma, avrebbe trovato le prove tangenti di un tradimento ai suoi danni, con la manifesta intenzione del fidanzato ad aprirsi a nuove conoscenze e soprattutto provare a chiudere la porta legata alla sua attuale relazione sentimentale. Di tale situazione, oltretutto, ci sarebbero delle prove nell’oggettiva iscrizione a quella piattaforma online, che confermerebbero quantomeno un’aria di maretta tra i due fidanzati.

Gabriela scopre gli altarini di Giuseppe

Anche qui, però, la storia prenderebbe una piega insolita e decisamente insolita. Infatti, secondo il racconto della ragazza, lei avrebbe scoperto questo arcano legato al sito d’incontri per un errore di Giuseppe. Il fidanzato, per l’appunto, si sarebbe iscritto alla piattaforma utilizzando il numero di telefono della stessa Gabriela. Il risultato è stato molto semplice: nel giro di pochi minuti la ragazza ha scoperto l’iscrizione del compagno a quel sito, con tutte le conseguenze che ne potevano derivare da quella situazione. Una condizione che ha spinto la stessa donna, inoltre, a definire “scemo” il proprio ragazzo.