Teresa D’Abdon, chi è la mamma di Monica Ravizza: storia di un femminicidio a Tu si que Vales

Nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la prima del 2022. Oggi tra gli ospiti, per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno, sarà in studio Teresa D’Abdon, ma conosciamola meglio!

Teresa D’Abdon: chi è, la storia della figlia uccisa dal compagno

Teresa D’Abdon è la mamma di Monica Ravizza, una donna uccisa dal compagno nel 2003. A raccontare la sua terribile storia è stata propria Maria Teresa durante la trasmissione Tu si que Vales.

“Monica aveva 29 anni, nel settembre del 2003 è stata massacrata dal suo compagno a colpi di coltello. Le ha bruciato metà del suo corpo. In grembo mia figlia aveva un bimbo’. La mamma da anni, ormai, lotta per avere giustizia e durante la trasmissione di Canale 5 ha raccontato di aver fondato, insieme ad altre donne come lei, l’associazione Difesa Donne – Noi ci siamo, per aiutare tutte le vittime, tutte quelle che non riescono a denunciare i loro aguzzini. Prima che sia troppo tardi, proprio come è successo, purtroppo, a Monica, uccisa da quella violenza e furia.

