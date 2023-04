The Diplomat 2 si farà su Netflix? Trama, cast e anticipazioni

Cosa sappiamo della seconda stagione di “The Diplomat 2”? Se lo chiedono tutti i fan della serie televisiva, che si sono innamorati del prodotto cinematografico di Netflix attraverso l’interpretazione di Keri Russell. La storia narra di thriller politico, ideato dalla showrunner Debora Cahn (già vista in “West Wing”. Per il prodotto Netflix, si rivela essere una serie televisiva molto raffinata, che mette al centro della storia il tema delle donne al potere.

Quali anticipazioni abbiamo su “The Diplomat 2”?

La serie si rivela ad alta tensione fin da subito, cercando di soffermarsi sulla sofferenza della protagonista per mantenere i rapporti con personalità anche lontane dalla sua ottica di veduta o addirittura molto lontane dalla sua cultura. Ad affiancare la Russell in questa esperienza cinematografica, troviamo gli attori David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn e Janice Williams. Ma a questo punto, visto il successo della prima stagione, Netflix confermerà un proseguo della serie televisiva? I fan lo vorrebbero e anche la stessa Netflix ha lasciato un finale aperto alla fine della prima stagione.

Netflix punta sulla seconda stagione?

Le opzioni per portare avanti questo thriller politico, almeno nei contenuti della storia, ci sono tutti. Il colosso dello streaming americano, almeno al momento, non rilascia dichiarazione in merito a un ipotetico proseguo cinematografico, facendo così fantasticare i fan del prodotto riguardo ipotetici scenari che potrebbero allungare la storia di “The Diplomat”. Netflix tiene il massimo riserbo sull’argomento, anche lavorando su un altro importante persone che potrebbe dare più attenzione sulla storia: l’effetto sorpresa sui molteplici fan del profetto cinematografico. Già hanno lavorato in questo modo, dimostrandosi degli abili maestri della sorpresa cinematografica: tirare fuori l’annuncio della nuova serie televisiva quando le persone meno se lo aspettano, riportando magari anche in quota lo stato degli abbonamenti alla piattaforma: una soluzione che ha già vinto in passato.