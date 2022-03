The Gilded Age: data di uscita, trama e trailer della nuova serie su Sky e Now in arrivo a marzo 2022

Buone notizie per i telespettatori e i fan: presto The Gilded Age, la fiction creata e scritta dal papà di Downton Abbey, Julian Fellowes, arriverà anche in Italia e sarà disponibile su Sky e Now. Ma quando? E di cosa parla questa nuova serie tv?

Quando esce The Gilded Age?

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 21 marzo. Da questo giorno preciso in Italia, su Sky Serie e Now, arriverà la serie tv The Gilded Age, quella che HBO ha già rinnovato per una seconda stagione dopo il debutto negli Stati Uniti. Dal 21 marzo prossimo, quindi, sarà disponibile su Sky Serie, canale 112 di Sky, con due episodi in prima serata, che saranno visibili anche in streaming su Sky e Now.

Di cosa parla, trama e ambientazione

La serie è ambientata nel periodo che ha segnato la storia americana. Siamo alla fine del XIX secolo, il periodo che va dal 1870 al 1900, un momento storico di grandi cambiamenti, ma anche di conflitti tra la vecchia aristocrazia e la nuova classe borghese. La trama ruota attorno a Marian Brook, la figlia orfana di un generale sudista che decide di andare a vivere dalla zia a New York. Qui viene accompagnata da Peggy Scott, una donna afro americana travestita da domestica, ma la giovane rimarrà coinvolta nella vita della ricca famiglia che vive accanto alla sua.

Quanti episodi sono e cast attori

Sono 9 gli episodi della prima stagione e la serie su HBO, negli Stati Uniti, ha debuttato e ha riscosso un notevole successo il 24 gennaio scorso. Tra poche settimane sbarcherà anche in Italia! Nel cast: Carrie Con, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denee Benton, Taissa Farmiga, Simon Jones, Jack Gilpin, Cynthia Nixon e Christine Baranski.