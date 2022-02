The Good Doctor 5, quando torna la serie tv su Rai 2: data, orario e anticipazioni

L’attesa aumenta, i fan non vedono l’ora, ma presto su Rai 2 torneranno gli ultimi e imperdibili episodi della quinta stagione di The Good Doctor, la serie tv di successo creata dallo sceneggiatore e produttore canadese Davide Shore. Ma quando si potrà rivedere il noto medical drama in televisione?

The Good Doctor 5: quando torna su Rai 2?

Venerdì 28 gennaio è stato trasmesso il quarto dei sette episodi della quinta stagione, ma presto il pubblico di Rai 2 potrà vedere e seguire gli altri, gli ultimi tre. The Good Doctor, infatti, ritornerà in onda subito dopo la settimana di Sanremo: l’appuntamento è fissato per mercoledì 9 febbraio, in prima serata, intorno alle 21.25. Un cambio di programma, quindi, perché il medical drama per gli ultimi tre episodi andrà in onda di mercoledì, non più il venerdì.

Come vedere le repliche di The Good Doctor 5?

Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica e in streaming sul portale Rai Play. L’appuntamento ora, con l’ultima e imperdibile parte, è per mercoledì 9 febbraio: ancora qualche giorno di attesa, poi i telespettatori potranno davvero tirare un sospiro di sollievo!