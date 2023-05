The Kolors: chi sono, età, Stash, vita privata, figlia di Stash, Mal di gola, Instagram

Tutto pronto per un nuovissimo show scritto e diretto dal grande cantautore della musica partenopea Massimo Ranieri. Una voce che ha segnato la storia della musica italiana vendendo oltre 14 milioni di dischi, record mondiale. Ha deciso di tornare sul piccolo schermo portando uno spettacolo musicale del tutto inedito: “Tutti i sogni ancora in volo“. Sul palco saliranno i più grandi nomi della musica italiana. Tra gli ospiti ci saranno anche i The Kolors. Ma conosciamoli meglio!

The Kolors: chi sono, Stash chi è il frontman

The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Il gruppo ha iniziato l’attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de Le Scimmie, locale di Milano. Raggiungono il successo nel 2015, anno di partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi: vincono il programma. Nel 2018 il trio ha preso parte al sessantottesimo Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), segnando il loro primo brano in carriera totalmente in lingua italiana.

Stash: chi è, età, carriera, vita privata

Stash è nato a Caserta il 7 luglio del 1989. Giovanissimo, si trasferisce a Milano, dove studia inizialmente Pittura all’Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. In seguito, va a vivere a Londra e in quegli anni – insieme al cugino Alex e Daniele Mona – fonda la band The Kolors. Stash è fidanzato con Giulia Belmonte, con cui ha avuto due figlie: Grace e Imagine.

The Kolors: la vita privata

Stash è stato fidanzato per circa dieci anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino, successivamente gli sono stati attribuiti diversi flirt: uno dei quali con Anna Tatangelo, prontamente smentito. Alex Fiordispino è molto riservato, ma sappiamo che è fidanzato con una ragazza di nome Stella che lavora come content creator. Daniele Mona, invece, ha conosciuto l’amore ad Amici: si tratta di Paola Marotta. Tuttavia non sappiamo se i due stiano ancora insieme. Quest’ultimo, pare che abbia lasciato ufficialmente la band.

The Kolors e Stash: curiosità, Instagram