The Rookie 4 e CSI Vegas, anticipazioni 13 febbraio 2022: trama puntate di oggi

The Rookie 4 e CSI Vegas, anticipazioni 13 febbraio 2022, ecco cosa vedremo stasera in tv. Doppio appuntamento stasera per gli appassionati di serie tv poliziesche di casa Rai: su Rai 2, in prima serata, va in onda il nuovo episodio di The Rookie che sarà seguito da CSI Vegas. L’appuntamento è per stasera, domenica 13 febbraio 2022, a partire dalle 21.00.

Anticipazioni The Rookie 4 puntata del 13 febbraio 2022

Ma cosa vedremo stasera in tv? Ecco tutte le anticipazioni del nuovo episodio di The Rookie 4 che andrà in onda stasera. Nella nuova puntata vedremo una caccia al tesoro che ha coinvolto in modo frenetico tutto il web. Dietro pare si nasconda la mente perversa di Stuart Packer arrestato per una rapina. Ingente il bottino: ben due milioni di dollari che però non è mai stato ritrovato.

Anticipazioni CSI Vegas puntata del 13 febbraio 2022

A seguire spazio al nuovo appuntamento con CSI Vegas. Ma cosa vedremo nel nuovo episodio in programmazione stasera, domenica 13 febbraio 2022? L’appuntamento in questo caso è per le 21.50 di oggi. Nell’episodio vedremo il caso di due giovani uccisi in un parco giochi con un elemento a fare da fil rouge: un vestito da clown. Folsom e Allie seguono una pista che li porta però lontani dal luogo del delitto. Intanto, Grissom e Sara sono ad una svolta nel caso Hodges.