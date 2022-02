Thomas Trabacchi, chi è il marito di Carlotta Natoli: età, film, agenzia, altezza, figli, Instagram e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Carlotta Natoli, l’attrice da poco impegnata nella serie tv di Rai Play ‘Il Santone’, ma conosciamo meglio il marito Thomas Trabacchi.

Chi è il marito di Carlotta Natoli e cosa fa nella vita

Thomas Trabacchi, proprio come la moglie, è un attore: è nato a Milano il 5 settembre del 1956, sotto il segno della Vergine. Da piccolo, a soli 16 anni, ha dovuto fare i conti con un grande lutto, con la perdita del padre: a 17 ha lasciato la scuola, mentre un anno dopo è partito per il servizio militare obbligatorio. Successivamente, si è diplomato alla Bottega teatrale di Firenze e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha preso parte a diversi film sul piccolo e grande schermo ed è stato anche protagonisti in Don Matteo, Distretto di Polizia, 40 ladroni.

Chi è la moglie Carlotta Natoli, figli e vita privata

Carlotta Natoli è sposata con l’attore Thomas Trabacchi, insieme hanno condiviso il set di diverse fiction. Dalla loro unione è nato il figlio Teo.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @thomastrab vanta oltre 3.000 followers.