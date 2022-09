Tiberio Timperi: chi è, età, compagna, dove vive, Instagram, altezza, foto

Tiberio Timperi è uno dei volti più noti della televisione italiana: giornalista e conduttore televisivo incallito, volto storico delle reti Rai, vanta una carriera brillante e fortunata, grazie anche alle sue grandi doti di comunicatore.

Tiberio Timperi a Oggi è un altro giorno

Tiberio Timperi proprio oggi sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto dalla bravissima Serena Bortone. La puntata è in onda dalle 14 di oggi, mercoledì 14 settembre.

Chi è: carriera, esordio in Tv

Ma facciamo il punto. Nel corso dell’intervista con la padrona di casa, il conduttore ripercorrerà la propria vita e la carriera in particolar modo. Nodo cruciale di tutto il capitolo dedicato alla sua ex moglie Orsola Adele Gazzaniga. Timperi e Orsola sono stati fidanzati tre anni per poi convolare a nozze nel 2005. Un amore importante e che sembrava durare nel tempo, a così non è andata.

Cenni biografici

Tornando alla sua biografia, Timperi, ecco un po’ quella che potremmo definire la sua scheda anagrafica, con i dati salienti:

Nome completo: Tiberio Timperi

Tiberio Timperi Nascita: 19 ottobre 1964 – Roma

19 ottobre 1964 – Roma Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Altezza: 1,80 m

1,80 m Partner: Orsola Adele Gazzaniga (2002-2005)

Orsola Adele Gazzaniga (2002-2005) Genitori: Flavio e Vincenza Timperi

Le tappe più importanti della carriera

Il giornalista ha iniziato la sua carriera nel mondo della radio, per poi passare alla televisione con l’emittente Telemontecarlo, dove è diventato finalmente giornalista professionista. Dopo alcuni anni in Mediaset, nel corso dei quali ha lavorato a fianco di Emilio Fede al TG4, nel 1997 è passato in Rai, per cui dal 1989 ha condotto Unomattina in Famiglia.

Vita privata e il matrimonio con Orsola Adele Gazzaniga

Come anticipato ad inizio articolo, Tiberio Timperi è stato sposato per qualche tempo con Orsola Adele Gazzaniga, di cui si sa ben poco sotto il profilo personale. Grande, infatti, è la privacy della donna, che ha sposato nel 2005 dopo tre anni di fidanzamento. Purtroppo però il matrimonio non ha avuto fortuna e la separazione è arrivata ben presto, con tanto di dispute legali, certamente per l’affidamento del figlio Daniele.