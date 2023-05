Tiberio Timperi, chi è il figlio Daniele: tutto sul conduttore di Unomattina Estate

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Da noi a ruota libera in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Tiberio Timperi, uno dei volti più noti della televisione italiana: giornalista e conduttore televisivo incallito, volto storico delle reti Rai, vanta una carriera brillante e fortunata, grazie anche alle sue grandi doti di comunicatore. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Sapete chi è suo figlio Daniele? Ve lo raccontiamo noi!

Il matrimonio fallito con Orsola Adele Gazzaniga

Tiberio Timperi ha conosciuto Orsola Adele Gazzaniga nel 2002 e sono convolati a nozze nel 2005, dopo tre anni di fidanzamento. Orsola ha sempre voluto mantenere una grande privacy su di sé e sulla sua vita, per cui non sappiamo nulla su di lei. L’unica cosa certa è che il matrimonio non ha avuto fortuna e la separazione è arrivata ben presto, dopo soli pochissimi mesi dal grande “sì”. Il conduttore ha raccontato anche che ha passato un periodo molto buio dopo il divorzio. Dovuto soprattutto ad un’aspra battaglia legale per l’affidamento del figlio. Non ha mai nascosto il grande dolore di non essere riuscito a costruire una famiglia. In un post su Instagram si è mostrato a cuore aperto: “La mia grande famiglia è la Rai”.

La lotta per essere padre

La rottura con l’ex moglie ha segnato profondamente la vita del conduttore. Il divorzio è arrivato dopo tre mesi di matrimonio mentre il figlio era solo un neonato. Timperi aveva sempre sognato di essere padre e voleva prendersi cura del piccolo Daniele. Tuttavia, come spesso accade nella nostra società, il giuda lo ha affidato alla madre. Da quel momento è iniziata un’aspra battaglia legale perché entrambi volevano l’affidamento del figlio. La situazione si è complicata nel momento in cui Orsola lo ha anche denunciato per diffamazione. Tutti i tentativi del conduttore sono stati vani e alla fine gli sono stati concessi soltanto alcuni giorni e orari precisi per trascorrere del tempo assieme a Daniele. Per lui è stato un dolore immenso, da cui ha scritto anche due libri: “Amarsi sempre! Sposarsi?” del 2007 e “Nei tuoi occhi di bambino” del 2014.

Chi è il figlio Daniele?

Suo figlio si chiama Daniele, ma di lui non si sa nulla. Tiberio Timperi non ne ha mai voluto parlare per mantenere la privacy e tenere separate la vita privata e quella pubblica. Sappiamo soltanto che ha circa 19 anni e anche se vive con la madre, lui e il papà hanno un ottimo rapporto. Il conduttore ha sempre fatto di tutto per non perdersi nessuna tappa della sua crescita.

La critica alla società

In più occasioni, Timperi ha criticato come sono viste la paternità e la maternità nella nostra società. Ha dichiarato: “I padri non sono da meno delle mamme e dovrebbero avere gli stessi diritti nei confronti dei figli”. Ha continuato: “Nella nostra società la mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere, non è giusto“.