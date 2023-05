Tiberio Timperi, chi è la compagna: età, lavoro, vita privata, cosa sappiamo

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Da noi a ruota libera in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Tiberio Timperi, uno dei volti più noti della televisione italiana: giornalista e conduttore televisivo incallito, volto storico delle reti Rai, vanta una carriera brillante e fortunata, grazie anche alle sue grandi doti di comunicatore. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Da pochissimo ha annunciato di avere una nuova compagna! Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Vita privata: la delusione con Orsola Adele Gazzaniga

Tiberio Timperi ha conosciuto Orsola Adele Gazzaniga nel 2002 e sono convolati a nozze nel 2005, dopo tre anni di fidanzamento. Orsola ha sempre voluto mantenere una grandeprivacy su di sé e sulla sua vita, per cui non sappiamo nulla su di lei. Sappiamo soltanto cheil matrimonio non ha avuto fortuna e la separazione è arrivata ben presto, dopo soli pochissimi mesi dal grande “sì”. Il conduttore ha raccontato anche che ha passato un periodo molto buio dopo il divorzio.

Le dispute legali con l’ex moglie

La rottura con l’ex moglie ha segnato profondamente la vita del conduttore. Il divorzio è arrivato dopo tre mesi di matrimonio e il figlio neonato. In più occasioni ha raccontato di aver dovuto attraversare una brutta disputa legale, aspra e difficile. Questo perché entrambi volevano l’affidamento del figlio Daniele, infine concesso alla madre. Non ha mai nascosto il grande dolore di non essere riuscito a costruire una famiglia. Ha fatto qualsiasi cosa per stare vicino nonostante tutte le difficoltà e sembra che abbiano un ottimo rapporto. Non sono mancate le ‘frecciatine’ che ha rilasciato in più occasioni: “Nella nostra società la mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere, non è giusto“.

Chi è la nuova compagna di Tiberio Timperi?

Ebbene sì, sembra che sia arrivata finalmente un po’ di serenità per il celebre conduttore Rai. Ha confessato a cuore aperto durante un’intervista a Nuovo Tv: “C’è una donna nella mia vita“. Ha continuato: “Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla né sbandierarla e la tengo ben separa da quella pubblica. C’è una donna che non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro. Ho anche pochi amici, si contano sulle dita di una mano, ma quei pochi sono veri e sinceri”. Ancora non sappiamo nulla della donna che ha conquistato il suo cuore, forse rivelerà oggi in studio qualcosa ai microfoni di Francesca Fialdini?